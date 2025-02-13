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ترامب: نظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية

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ترامب: نظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن نظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة الاجتماعية، وفق خبر عاجل، أذاعته القاهرة الإخبارية.

وأضافت ترامب: "الاتحاد الأوروبي خفض التعريفة الجمركية إلى 2.5%، وهو نصر كبير"، مشددا على أن إرسال البضائع عبر دولة أخرى، لتجنب الرسوم الجمركية، أمر لا يمكن قبوله.

وأوضح أن التعريفات الجمركية ستأخذ في الاعتبار أسعار الصرف في الدول الأخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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