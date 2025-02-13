شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بين 44 كلية ومعهد للإعلام بمهرجان الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز طلاب اعلام CIC بالمركز الأول في فئة الاعمال الروائية القصيرة بفيلم "هيكا"من إنتاج وتصوير واخراج الطلاب: ندي شريف' فاطمة خالد، ندي وليد،علي عصام،واسامة حاتم وذلك ضمن مشاريع التخرج لقسم الاعلام المرئي والمسموع اشراف المخرج القدير سامح الشوادي والدكتورة ياسمين Yasmeen Aly رئيس القسم والدكتور عمرو شهدي Amr Shohdy منسق عام المشاريع

- كما فاز قسم الصحافة والنشر الاكتروني بالمركز الاول في التقارير المصورة بنشرة اخبار منتجة بالذكاء الاصطناعي اعداد الدكتورة نهلة نشأت وطلاب القسم اشراف الدكتورة نرمين الازرق رئيس القسم برعاية الدكتورة ماجي الحلواني والدكتورة آمال الغزاوي عميدة اعلام cic.



مسابقة الأفلام الروائية القصيرة