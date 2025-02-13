شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اتفاق مصري إيطالي لبحث تأسيس مدارس فنية بمناهج إيطالية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد ملف التعليم الفني في مصر خلال الفترة الحالية نقلة نوعية وذلك في إطار حرص السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إحداث طفرة كبيرة في هذا الملف باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، حيث تعكس زيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، التي تعد الأقوى من نوعها وتعكس مدى قوة العلاقات المصرية الإيطالية، حرصا متبادلا على تعزيز كافة سبل التعاون للنهوض بملف التعليم الفني وتبادل الخبرات بما يحقق في النهاية الهدف المرجو بتخريج طلاب بمهارات وقدرات تواكب سوق العمل المحلي والدولي.

وتأتي زيارة وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي تستمر، على مدار عدم أيام، يرافقه خلالها 50 شركة إيطالية تبحث الاستثمار في مصر، لتمهد لمرحلة جديدة من التعاون في ملف التعليم الفني والمهني ، حيث شهد اليوم الأول للزيارة اتفاق الجانبين على بحث التعاون في تأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطالية، بهدف تمكين الطلاب المصريين من إتقان اللغة الإيطالية، وإتاحة فرصة منافسة قوية لهم للعمل في شركات إيطالية دولية.

كما تضمنت أهم مخرجات الزيارة الاتفاق على أن تتخصص المدارس الإيطالية في عدة مجالات من بينها علوم الحاسب، تقنية تصنيع السيارات، السياحة والفندقة الاحترافية، المال وإدارة الأعمال.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في وضع مناهج في المدارس الإيطالية بالمقاييس الإيطالية العالمية، فضلا عن تدريس اللغة الإيطالية لتوفير فرص قوية للعمل بشركات إيطالية عالمية.

وفي خطوة تعكس حرص الجانبين على تفعيل المزيد من آليات التعاون في ملف التعليم الفني، وقع السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي خطابات نوايا بين الوزارتين لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم الإيطالية والمصرية، كما شهد الوزيران مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانبين المصرى والإيطالي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.



كما شهدا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفنى وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا، كما تم أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين سفارة إيطاليا بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع "2 PLAY: توفير بدائل حياة إيجابية للشباب المصري".

كما يعد من أبرز مخرجات التعاون بين الجانبين تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.



