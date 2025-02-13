شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى: مواقفنا ثابتة وراسخة ومصلحة الأردن فوق كل اعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن مواقفه ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدى دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار.



جاء ذلك في منشور للعاهل الأردني على منصة (إكس) اليوم الخميس بعد وصوله إلى عمان قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقال الملك عبدالله الثاني في المنشور "أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم، مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائما وأبدا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار".