شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق صندوق تحيا مصر يوم الأحد المقبل قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كذلك إطلاق مبادرة أبواب الخير من الصندوق بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وسيتم إطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" من كافة محافظات الجمهورية تتجمع في اصطفاف مهيب في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنطلق إلى أشقائنا في قطاع غزة محملة بكل المستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات ، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أن إطلاق فعاليات "مبادرة أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.