شكرا لقرائتكم خبر عن 145 عضوا بالكونجرس يطالبون ترامب بالتراجع عن تصريحاته الخاصة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بأن 145 عضوا بالكونجرس الأمريكي، يوقعون على رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته بشأن بسط الولايات المتحدة سيطرتها على قطاع غزة.

أظهر استطلاع للرأى أُجرى فى الولايات المتحدة، أن 64% من الأمريكيين يعارضون خطة رئيسهم دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته منظمة "داتا فور بروجرس" الأمريكية، عينة من 1200 أميركي وأجري بين 8 و9 فبراير الجاري، حول آراء المشاركين بشأن طرح ترامب بشأن غزة.