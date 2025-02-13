شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تحتضن أبناء العارضين بمعرض ديارنا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد مليء بالمشاعر الإنسانية، حرصت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، على احتضان عدد من أبناء العارضين في معرض ديارنا، وذلك خلال افتتاحه بالقاهرة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

يأتي هذا المعرض في إطار الحرص دعم الدولة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة كذلك الأسر المنتجة والحرفيين من تسويق منتجاتهم وتعزيز صناعاتهم التراثية، كما تتضمن المعرض منتجات من السجاد اليدوي والكليم بروعة التصميمات وأشغال الكورشيه والمنتجات الخشبية من الديكورات.

كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على فتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة بما يعزز الطلب على المنتج المحلى تدعيما للاقتصاد الوطني،