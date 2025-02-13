شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، معرض ديارنا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، حيث يتضمن المعرض منتجات من السجاد اليدوي والكليم بروعة التصميمات وأشغال الكورشيه والمنتجات الخشبية من الديكورات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة، بما يعزز الطلب على المنتج المحلى تدعيما للاقتصاد الوطني.

وكانت وزارة التضامن قد نجحت على مدار الفترة الماضية في إقامة وتنظيم عدد من المعارض في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأندية الرياضية والبنوك في إطار الترويج للمنتج الحرفي التراثي المصري.