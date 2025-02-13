شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الصناعية فى مركز العياط والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط، للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ موقف ملفات التقنين وموقف البنية التحتية بالمنطقة وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة مصانع المنطقة من مصانع الطوب الطفلي والأسمنتي.

وأكد نائب المحافظ، أهمية تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة جرزا الصناعية.

رافق نائب المحافظ المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة، والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط، والمهندس علي اليماني رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة الصناعية بجرزا، وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.