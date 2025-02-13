شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: نحتاج زيادة مساهمات أوروبا في الناتو بنسبة 5% من الناتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي، قوله إنهم بحاجة إلى زيادة مساهمات أوروبا بحلف الناتو إلى نسبة 5% من الناتج المحلي.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة ببناء حلف الناتو ليكون أكثر قوة.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي رسالة إلى قادة أوروبا، طالبهم فيها بالقيام بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع عن قارتهم.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤمن بالتحالفات، إلا أنه لن يسمح لأحد باستغلال الولايات المتحدة