شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يكشف عن موعد زيادة المرتبات والأجور والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالى الجديد.

وانتهت الحكومة من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، وأن هذه الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو، كما سبق ذكره في الأعلى.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المجلس القومي للأجور يتابع آليات تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لـ تطوير منظومة الجمارك.



وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء اليوم، أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين، لافتا إلى أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.