شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 30%.. انطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسى بمدينة نصر 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلبة بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لإطلاق معرض أهلاً رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بأرض المعارض اعتباراً من يوم 16 فبراير الجارى وحتى يوم 26 من الشهر الجارى، وذلك بعد نجاح الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنشر أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث توفر جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات الأسر المصرية من المواد الغذائية بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة العالية، وتشمل العروض مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية مثل المواد الغذائية، الزيوت، الأرز، السكر، والمعلبات، إلى جانب العديد من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم فى إطار حرص وزارة التموين على تخفيف العبء على المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الدخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لدعم المواطنين، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق ارتفاعًا في بعض الأسعار، ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا للأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي سيتم تقديمها، حيث يساهم المعرض في تحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة تشجع على خلق منافسة صحية بين التجار، مما يعكس إيجابيًا على الأسعار في السوق بشكل عام.