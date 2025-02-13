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وزير المالية: تطبيق منظومة المخاطر على الصادرات ضمن إجراءات تطوير منظومة الجمارك

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وزير المالية: تطبيق منظومة المخاطر على الصادرات ضمن إجراءات تطوير منظومة الجمارك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 13 فبراير 2025 04:00 م

قال أحمد كجوك ، وزير المالية، إنه سيتم إصدار دليل إجراءات استرشادية بأكثر من لغة ضمن إجراءات تطوير منظومة الجمارك، وتفعيل وتخديث خدمة الخط الساخن.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم السماح بقبول المدفوعات الكترونياً.

وأوضح إنه سيتم تطبيق منظومة المخاطر على الصادرات، وانشاء مستودعات جمركية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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