شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تطبيق منظومة المخاطر على الصادرات ضمن إجراءات تطوير منظومة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك ، وزير المالية، إنه سيتم إصدار دليل إجراءات استرشادية بأكثر من لغة ضمن إجراءات تطوير منظومة الجمارك، وتفعيل وتخديث خدمة الخط الساخن.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم السماح بقبول المدفوعات الكترونياً.

وأوضح إنه سيتم تطبيق منظومة المخاطر على الصادرات، وانشاء مستودعات جمركية