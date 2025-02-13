شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق تمويلى لتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 22 أكتوبر لعام 2024.
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