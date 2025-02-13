شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانى تم رفض لجوئه.. أول فيديو للقبض على منفذ حادث دهس فى ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر فيديو متداول لحظة القبض على منفذ حادث الدهس فى ميونخ بألمانيا، وهو أفغاني يبلغ من العمر 26 عاماً، من طالبي اللجوء وصادر بحقه أمر ترحيل، وفق ما كشفت السلطات الألمانية.

أكد رئيس وزراء ولاية بافاريا، أن المنفذ كان معروفا لدى الشرطة في حوادث سرقة ومخدرات، مضيفا أن عملية الدهس "هجوم مفترض".

ندد المستشار الألمانى أولاف شولتس بحادث الدهس فى مدينة ميونخ الألمانية، مشيرا إلى أن عملية الدهس التي استهدفت حشدا فى ميونخ وأوقعت 28 جريحا، عمل "شنيع"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وتوعّد شولتس بمعاقبة طالب اللجوء الأفغانى الذى يشتبه بأنه نفذها وترحيله من ألمانيا.

وقال شولتس أمام الصحفيين "هذا المجرم لا يمكنه أن يتوقع أى رحمة. يجب معاقبته، وعليه أن يغادر البلاد".