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الاستثمار: الحكومة تستهدف تطوير منظومة الجمارك ووصول زمن الإفراج الجمركى ليومين

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الاستثمار: الحكومة تستهدف تطوير منظومة الجمارك ووصول زمن الإفراج الجمركى ليومين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 13 فبراير 2025 03:54 م

قال حسن الخطيب ، وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الجمارك ووصول زمن الافراج الجمركي ليومين.


وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تفعيل وجود الجهات فى جميع المراكز والتوسع فى المراكز اللوجستية والقوائم البيضاء ولجان فحص واحدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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