شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: الحكومة تستهدف تطوير منظومة الجمارك ووصول زمن الإفراج الجمركى ليومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 13 فبراير 2025 03:54 م
قال حسن الخطيب ، وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الجمارك ووصول زمن الافراج الجمركي ليومين.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تفعيل وجود الجهات فى جميع المراكز والتوسع فى المراكز اللوجستية والقوائم البيضاء ولجان فحص واحدة.
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