شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تهجين سلالات الماشية المحلية لرفع إنتاجها من اللحوم والألبان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المهندسة إسراء عبد السلام بقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بدعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتيسير إجراءات التراخيص لهم لزيادة إنتاجها، وذلك من خلال المشروع القومى للبتلو.

وأضافت فى تصريحات لها، أن الوزارة تسعى لتطوير السلالات المحلية من خلال تهجينها مع السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة لزيادة إنتاجها من اللحوم الحمراء والألبان.

وأوضحت أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 9 مليارات و289 مليون جنيه لـ 44,4 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 514 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وكان المشروع القومى للبتلو قد وافق على اعتماد 299 مليوناً و600 ألف جنيه لـ 428 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى رؤوس ماشية 4280 رأسا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.