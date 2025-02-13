شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تخطيط ودراسات تتم لإعداد التصور بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك تخطيط ودراسات تتم لاعداد التصور بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

وأوضح أن إعادة الإعمار ليس جديد ولا مستحدث ويتم إعادة الإعمار والأهالي متواجدين دون تهجيرهم.



وأوضح أن الحكومة تنتهى من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس خلال أيام.



وأوضح أن المجلس القومي للاجور يتابع اليات تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، موضحا أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزئين الاول خلال ال3 أشهر المقبلين ، والجزء الثاني هو زيادة الاجور والمعاشات من أول يوليو.

وأوضح أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحي للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين.

وقال أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية

ولفت إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.