شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحي للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين.

وقال إن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية.\

ولفت إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.