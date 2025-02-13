شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه لأثيوبيا مساء اليوم لترأس وفد مصر بمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه من المقرر أن يتوجه في توقيت متأخر من مساء اليوم إلى أثيوبيا، حيث يترأس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المُشارك في اجتماع الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا، على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، بمشاركة عددٍ كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.