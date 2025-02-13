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رئيس الوزراء يتوجه لأثيوبيا مساء اليوم لترأس وفد مصر بمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى

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رئيس الوزراء يتوجه لأثيوبيا مساء اليوم لترأس وفد مصر بمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 13 فبراير 2025 03:26 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  أنه من المقرر أن يتوجه في توقيت متأخر من مساء اليوم إلى أثيوبيا، حيث يترأس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المُشارك في اجتماع الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا، على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، بمشاركة عددٍ كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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