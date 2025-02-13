شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إدخال معدات ثقيلة مصطفة أمام ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسؤول بميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم تأجيل إدخال المعدات الثقيلة المصطفة أمام الميناء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة.

وقال المصدر إنه من المنتظر أن تدخل المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة في الأيام القادمة من أجل المساعدة فى إزالة الركام وتمهيد الطرق المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي خلال الحرب على غزة والتي استمرت 15 شهرا.