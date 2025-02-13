شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشارك فى معارض أهلا رمضان بمدينة نصر وتخفيضات تتجاوز الـ30% والان مع تفاصيل الخبر

شاركت اليوم بعض الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في معرض "أهلا رمضان" الذى افتتحه الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة بالحى العاشر بمدينة نصر، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال اللواء أشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية إن محافظ القاهرة تفقد جناح وزارة الزراعة، مشيدا بالسلع المعروضة واسعار الخضر والفاكهة التى يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير سيقوم الاتحاد بفتح منافذ للجمهور تحت شعار "اهلا رمضان" لتخفيف العبء عن المواطنين وغير هادفين لتحقيق أى أرباح من خلال التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية.



وقال الشرقاوي إن الأسعار تتجاوز الـ 30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين فى معظم الأحياء بالمحافظات.



ومن ناحيته قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية أن الأيام القادمة سوف تشهد اشتراك الوزارة في المعارض التى تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التى سوف تطلقها الوزارة سواء في القاهرة أو المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش.



وأكد"سعده" أن توجيهات وزير الزراعة هى تسهيل إجراءات اشتراك القطاع الخاص فى معرض السلع الغذائية وعدم فرض أى أعباء مالية عليهم حتى لا يتحملها المستهلك فى النهاية ويتمكن من شراء السلع بأسعار مناسبة.

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افتتاح معرض أهلا رمضان



الزراعة تشارك في معارض أهلا رمضان بمدينة نصر



معرض أهلا رمضان