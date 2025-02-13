شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تشديد الرقابة على الأسعار بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة الرابع .. أهلًا رمضان" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر، والذى تقيمه المحافظة في الفترة من 13 حتى 17 فبراير الجارى.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافى لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأشار محافظة القاهرة إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من ٢٥٠ عارضًا من بينهم وزارتي التموين (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)، والزراعة، يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، بما في ذلك السلع الغذائية مثل الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضار والفاكهة، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان ، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، والمساحيق عالية الجودة، والملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية.

ويضم البازار عدد كبير من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

رافق المحافظ منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر.