شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإنتاج الحيوانى: بحوث علمية تطبيقية لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد الشافعى مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، إن المعهد له دور أساسى فى رعاية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، وتحسين سلالاتها لإعطاء قدر أكبر من اللحوم والألبان والبيض وذلك من خلال توفير الأعلاف المناسبة والتحصين ضد الأمراض وتوفير البيئة المناسبة لحياة هذه السلالات.

أضاف الشافعى أن المعهد يسعى من خلال البحوث العلمية التطبيقية لزيادة أعداد الحيوانات المحسنة وراثيًا لتوزيعها على المربين بهدف نشر التراكيب الوراثية المحسنة والتى تنعكس على زيادة الناتج القومى من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان.

وأوضح إن قطاع الانتاج الحيوانى التابع لوزارة الزراعة من القطاعات الانتاجية المهمة فى الدولة التى تحاول تحقيق الأمن الغذائي الحيوانى من خلال الكثير من الآليات لزيادة انتاج البروتين الحيوانى واللحوم الحمراء والدواجن والبيض.

جدير بالذكر إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو وافق على إعتماد مبلغ 299 مليوناً و600 ألف جنيه لـ 428 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى رؤوس ماشية 4280 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

