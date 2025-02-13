شكرا لقرائتكم خبر عن بازار القاهرة وأهلار رمضان.. افتتاح معرض سوق العاشر بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365، بثا مباشرا من معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بالحى العاشر بمدينة نصر، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى معرض بازار القاهرة الذى يوفر الملابس والأحذية بأسعار مخفضة.

وفى السياق افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، منذ قليل معرض أهلا رمضان، للسلع الغذائية، بالسوق الحضارى بالعاشر من رمضان بمدينة نصر، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ، أن المعرض يشارك به عدة جهات منها وزارة التموين وعدة جمعيات أهلية وتجار من القطاع الخاص، ووزارة الزراعة، كما يضم ملابس بمشاركة من القطاع الخاص.



وأضاف محافظ القاهرة أن السوق يتميز بالتنوعفى المعروض، وهناك اقبال كبير من المواطنين بأحياء القاهرة خاصة مدينة نصر، بالإضافة لبعض المحافظات، مشيرا إلى أن معارض أهلا رمضان يتم نشره فى عدة مناطق، حيث سيتم تنظيم معرض بالبساتين وحي طره بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة لتخفيض الأسعار.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك زيادة للمعروض مما يخفض الأسعار والتسهيل على المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

