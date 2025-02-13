أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تهدى إذاعة القرآن الكريم ١٨ تلاوة تذاع لأول مرة فى رمضان

كما أهدي الهيئة الوطنية للإعلام (١٨) تلاوة نادرة للشيخ مصطفي إسماعيل لم تذع من قبل. لتنضم إلي مكتبة القارئ الكبير لدي إذاعة القرآن الكريم. وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لعائلة الشيخ مصطفي إسماعيل ، وقال : إن سعادة مستمعي الشيخ الجليل ستكون غامرة ، حيث سيمكنهم الاستماع لهذه التلاوات الرائعة للمرة الأولي .. علي امتداد شهر رمضان المعظم .

محمد يوسف

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