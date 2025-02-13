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هيئة الدواء تكشف الأعراض الجانبية لتناول أدوية مدرات البول

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هيئة الدواء تكشف الأعراض الجانبية لتناول أدوية مدرات البول

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 13 فبراير 2025 12:37 م

قالت هيئة الدواء المصريةإن مدرات البول تعتبر آمنة عند تناولها تحت إشراف طبي وبالجرعة الموصى بها، ولكنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية مثل:​

-كثرة التبول.​
-الانخفاض الشديد للصوديوم والبوتاسيوم في الدم.​
-الدوخة.​
-الصداع.​
-الجفاف.​
-التقلصات العضلية المؤلمة.​
- نوع من التهاب المفاصل يُسمى النقرس، بيسبب ألم شديد في المفاصل، وبيكون غالبًا في إصبع القدم الكبير.​
- ضعف الانتصاب أو الضعف الجنسي.​
- التفاعلات الشديدة لدى الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية السلفوناميد وده فى حالة تناولهم مدارات البول اللى بتحتوى على سلفوناميد.​
-طنين الأذن أو ضعف السمع عند تناول مدرات البول، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، أو انخفاض مستويات البروتين، أو تناول دواء آخر ممكن يأثر على السمع.​

وتابعت هيئة الدواء: عند حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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