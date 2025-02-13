شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الأعراض الجانبية لتناول أدوية مدرات البول والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصريةإن مدرات البول تعتبر آمنة عند تناولها تحت إشراف طبي وبالجرعة الموصى بها، ولكنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية مثل:​

-كثرة التبول.​

-الانخفاض الشديد للصوديوم والبوتاسيوم في الدم.​

-الدوخة.​

-الصداع.​

-الجفاف.​

-التقلصات العضلية المؤلمة.​

- نوع من التهاب المفاصل يُسمى النقرس، بيسبب ألم شديد في المفاصل، وبيكون غالبًا في إصبع القدم الكبير.​

- ضعف الانتصاب أو الضعف الجنسي.​

- التفاعلات الشديدة لدى الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية السلفوناميد وده فى حالة تناولهم مدارات البول اللى بتحتوى على سلفوناميد.​

-طنين الأذن أو ضعف السمع عند تناول مدرات البول، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، أو انخفاض مستويات البروتين، أو تناول دواء آخر ممكن يأثر على السمع.​

وتابعت هيئة الدواء: عند حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​



