شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمات الصيدلانية لمنتفعى نظام التأمين الصحى الشامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لمستفيدي نظام التأمين الصحي الشامل، وقّعت الهيئة اتفاقًا لتقديم الخدمات الصيدلانية لمنتفعى المنظومة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حملة “من حقك تختار” التي أطلقتها الهيئة، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الأنسب لاحتياجاتهم الصحية من مختلف القطاعات، وذلك اتساقاً مع قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، الذي يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال نظام تكافلي يضمن حصول المستفيدين على خدمات صحية متكاملة ومستدامة بالتعاون مع مقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص.



وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات الواضحة لضمان الامتثال للمعايير المعتمدة، حيث يلزم الاتفاق بتوفير الأدوية المدرجة في حزم الأدوية المعتمدة من الهيئة، ووفقًا لقائمة الأسعار وآلية تسوية المطالبات المعتمدة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على أدويتهم بسهولة ودون عناء، ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة الدوائية، كما يشمل التعاون بين الهيئة والشركة آليات واضحة لإدارة المخزون والتعامل مع أي تحديات تشغيلية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بشكل فعال للمستفيدين.

وقد شهد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة



