شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صينى: 22 منتج زراعى تصدرهم مصر إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور محمد المنسي - رئيس الحجر الزراعي المصري وفدا من هيئة الجمارك الصينية فى إطار زيارتهم لمصر للقاء عدد من الجهات الحكومية.

يأتى ذلك بناءً علي تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق نحو بذل الجهد لتيسير حركة انسياب الصادرات الزراعية المصرية و فتح الأسواق الجديدة .

وخلال اللقاء تطرق الجانبين الي بحث سبل التعاون المستقبلى فى ظل تقارب العلاقات الدبلوماسية وآخرها لقاء الرئيس مع الرئيس الصيني علي هامش فاعليات الحزام والطريق.



جانب من اللقاء

و أشاد رئيس الوفد الصيني بمجهودات الحجر الزراعي حيث أشار أن 22 منتج زراعي نجح الحجر الزراعي في إدخالهم الي الصين ليصبحوا علي مائدة الشعب الصيني وان هناك 480 شركة مسجلة بمصر للتصدير للصين

كما أوضح أن هذه أول زيارة لوفد الجمارك في 2025 خارج الصين و كون تلك الزيارة الي مصر فهي تؤكد علي عمق العلاقات الدبلوماسية والمستمرة منذ 60 عاما والتي تعتبر فيها مصر نموذجا يحتذي به في التعامل بين الصين و عدة دول أفريقية .

وبلغ حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار بمعدل نمو 9.9٪.

كما أكد علي ترحيب الجانب الصيني بتصدير الفاكهة عالية القيمة من مصر الي الصين مثل الموالح، العنب، المانجو ،التمور والرمان.

و تستكمل الزيارة غدا حيث يقوم الوفد الصيني بزيارة مزرعة ومحطة تعبئة موالح بالإضافة إلي مزرعة فراولة حيث قام الحجر الزراعي المصري بابداء الرغبة في تصدير الفراولة الطازجة للسوق الصيني لاول مرة