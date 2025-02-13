شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الفلسطينى: نثمن الجهود المصرية الأردنية وغزة ليست للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الاقتصاد الفلسطينى محمد العامور، الدور المصري والأردني والجهود التي تبذلها الدولتين، مؤكدا أن فلسطين ليست قابلة للبيع ولا التهجير فهم لا يعلمون جينات وتاريخ هذا الشعب الصامد .

وأكد الوزير الفلسطيني، خلال كلمته امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، على صمود بلاده وشعبه بمواجهة العدوان إلاسرائيلي الغاشم الذي استهدف النساء والأطفال وتعهد بإعادة إعمار غزة والعمل من أجل مستقبل مزدهر للاجيال القادمة .

وأكد على محورية الدور المصرى فى عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة خلال ألفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال البناء والتشييد وتأهيل البنية التحتية.



