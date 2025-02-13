شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا للرئيس السيسى.. سائحون يبعثون برسائل الأمن والسلام والمحبة من الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

من قلب مدينة الأقصر، حيث يعانق التاريخ الحاضر، أرسل السائحون رسائلَ مليئة بالسلام والأمن، مؤكدين أن مصر لا تزال تتمتع بأجواء آمنة ومرحبّة، وأنها وجهة لا تُضاهى بكل ما تحمله من جمال وأصالة.

هنا، في المدينة التي تروي لنا قصص الفراعنة، تتجسد معاني الأمان وحفاوة الاستقبال في أبهى صورها، لتصبح الأقصر أكثر من مجرد وجهة سياحية، بل رمزًا للسلام والتقدم.



اشادات بمصر

في سياق فعاليات الملتقى السابع لشباب المناطق الحضارية تحت شعار "جيل جديد"، الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبّر السائحون عن تقديرهم لهذا الحدث المتميز، الذي يفتح نوافذ جديدة لفهم ماضي مصر العريق وتطلعاتها المستقبلية. "أفكار رائعة"، قالوا، "تجمع بين الماضي والمستقبل، وتعرّف الشباب على الإنجازات التي تُحقّقها مصر في شتى المجالات".



الضيوف بالأقصر

لقد استمتع السائحون بشدة بتواجدهم في الأقصر، المدينة التي تغسل الروح بروعتها، حيث التقى الشباب مع الزوار في مشهدٍ يعكس عمق التواصل الحضاري بين الأجيال المختلفة، فالأقصر، التي تأخذك بين معابدها ومقابرها إلى قلب تاريخ مصر العظيم، أصبحت اليوم ساحةً تتسع لكل الأمل والطموحات.



السائحون

وما يعكس عمق الانتماء الوطني هو أن الملتقى لم يكن مجرد حدث ثقافي، بل خطوة لتعميق الوعي بالإنجازات التنموية التي تشهدها المحافظة، مؤكدين أن شباب مصر هم ثروة المستقبل، وأنه لا مكان للحدود بين الماضي والحاضر، بل مساحة واحدة تنبض بالحياة والتطوير.