شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى أمام مجلس الدولة من معلمى اللغات الأجنبية الثانية لعودة إضافتها للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

أستقبلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة "الدائرة السادسة تعليم"، دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم والتلعيم الفنى بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بـ الثانوية العامة.

أقام الدعوي المحامي عمرو عبد السلا وكيلا عن عدد من التضررين من القرار، وحملت رقم 37366 لسنة 79 قضائية.

وتطالب الدعوي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرالتربية و التعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.