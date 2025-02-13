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وزارة الصحة توضح أخطاء شائعة لابد من تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية.. انفوجراف

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  • وزارة الصحة توضح أخطاء شائعة لابد من تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية.. انفوجراف 1/2
  • وزارة الصحة توضح أخطاء شائعة لابد من تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية.. انفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 13 فبراير 2025 12:00 م

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف عن حزمة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى منها:-

- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى


انفوجراف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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