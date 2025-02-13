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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أخطاء شائعة لابد من تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 13 فبراير 2025 12:00 م
كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف عن حزمة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى منها:-
- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب
- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا
- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى
انفوجراف
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