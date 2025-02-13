شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أخطاء شائعة لابد من تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف عن حزمة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى منها:-

- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى