شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انقلاب كبير فى الطقس وانخفاض مفاجئ وحاد بداية من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

‎طالب الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعدم الانخداع فى ارتفاع حرارة النهار خلال الأيام القادمة مؤكدًا أن للبرودة عودة مفاجئة وخماسين عاتية .

‎وأضاف فهيم أن التوقعات فى الفترة من الجمعة وحتى الأربعاء القادم تشير إلى ارتفاع ملحوظ في حرارة لتلامس 27 -29 درجة فى جنوب الصعيد وحول 22 – 23 دردة في الوجه البحرى مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلاً مع نشاط وهبات قوية للرياح خلال الأيام القادمة.

‎وحذر فهيم من انقلاب كبير فى الأجواء و انخفاض مفاجئ وحاد جداً بداية من يوم الخميس نهاراً وليلاً و تتحول الرياح إلى شكل نشط يوم الخميس لتكون رياح خماسينية على معظم المناطق قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

‎وأكد فهيم أنه خلال شهر أمشير نرى الفصول الأربعة فى أيام قليلة .

