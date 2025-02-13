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مركز المناخ: انقلاب كبير فى الطقس وانخفاض مفاجئ وحاد بداية من الخميس المقبل

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مركز المناخ: انقلاب كبير فى الطقس وانخفاض مفاجئ وحاد بداية من الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الخميس، 13 فبراير 2025 11:36 ص

‎طالب الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعدم الانخداع فى ارتفاع حرارة النهار خلال الأيام القادمة مؤكدًا أن للبرودة عودة مفاجئة وخماسين عاتية .

‎وأضاف فهيم أن التوقعات فى الفترة من الجمعة وحتى الأربعاء القادم تشير إلى ارتفاع ملحوظ في حرارة لتلامس 27 -29 درجة فى جنوب الصعيد وحول 22 – 23 دردة  في الوجه البحرى مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلاً مع نشاط وهبات قوية  للرياح خلال الأيام القادمة.

‎وحذر فهيم من انقلاب كبير فى الأجواء و انخفاض مفاجئ وحاد جداً بداية من يوم الخميس  نهاراً وليلاً و تتحول الرياح إلى شكل نشط يوم الخميس لتكون رياح خماسينية على معظم المناطق قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

‎وأكد فهيم أنه خلال شهر أمشير نرى الفصول الأربعة فى أيام قليلة .
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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