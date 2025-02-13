شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: إطلاق المنظومة الإلكترونية للسجل الهندسى تجريبيا لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مزاولة المهنة، بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماع، للاطلاع على النسخة التجريبية للمنظومة الإلكترونية للسجل الهندسي والاطمئنان على سير الإجراءات بها عمليًّا.

وأكد المهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، على أن نقابة المهندسين هي قاطرة التكنولوجيا في مصر، وأن تلك الخطوة اتُّخذت إيمانًا من النقابة بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف، مشيرًا إلى أن ميكنة السجل الهندسي تهدف لربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية في المحافظات، وتعمل على تخفيف العبء عن كاهل المهندس في التردد على النقابة عدة مرات للانتهاء من إجراءات تجديد السجل الهندسي، إضافة إلى سرعة تنفيذ الإجراءات.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد البدوي، وكيل النقابة رئيس لجنة مزاولة المهنة، باقتراح اللجنة لاستبدال السجل الهندسي الورقي بمنظومة إلكترونية الذي تم تعديله عدة مرات لتفعيله بصورة جيدة، معظمًا من مجهودات لجنة وإدارة مزاولة المهنة، لخروج المنظومة الإلكترونية للسجل الهندسي إلى النور، وقال: "سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية لتجديد السجل الهندسي تجريبيًّا لمدة ثلاثة أشهر في عدد من النقابات الفرعية لتلافي الأخطاء إن وجدت، وتنفيذ ملحوظات المهندسين وإضافتها على المنظومة".

بدوره أكد المهندس السيد حسن– مقرر اللجنة، أن لجنة ممارسة المهنة منذ تشكيلها دأبت على الانتهاء من منظومة ميكنة السجل الهندسي، لافتًا أنها على مدار شهرين وهي تتابع لحظيًا إعداد خطوات البرمجة وربط النقابات الفرعية بسيستم النقابة العامة لتجديد السجلات للمهندسين الاستشاريين لمراعاة البعد الجغرافي للمهندسين خارج القاهرة وتفاديًا للتكدس في النقابة العامة، مشددًا على تصدي اللجنة لأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، موضحًا أن اللجنة تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المهندسين المصريين وتفضيل الخبرات الوطنية على الأجنبية.

وقال: "تختص لجنة مزاولة المهنة بتنظيم العمل الهندسى، ووضع النظم الهندسية المتكاملة لرفع شأن مهنة الهندسة ورعايتها والارتقاء بمستواها، وتحقيق أهداف نقابة المهندسين كتنظيم مهني واجتماعي يعمل لصالح المهندسين ومهنة الهندسة والصالح العام.