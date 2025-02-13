شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث ينظم ورشة عمل حول التغذية السليمة للمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى للبحوث ورشة عمل بعنوان "المراهقة: كشف النقاب عن التحديات" وذلك يوم الأثنين الموافق 17/2/2025 فى قاعة الدكتور هانى الناظر بالمركز، تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز، وتحت إشراف الدكتور عبير نور الدين – عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية والدكتور محمد شاكر الحسينى – رئيس قسم الانثروبولوجيا البيولوجية ومنسق الورشة الدكتورة هناء رياض عبد الله – الأستاذ المساعد بقسم الانثروبولوجيا البيولوجية.

جدير بالذكر أن هناك عدة محاور رئيسية لورشة العمل منها:

1- تعريف بفترة المراهقة وأهم التحديات التي يواجهها المراهقون.

2- مرحلة البلوغ وأهم الاضطرابات المتعلقة بها.

3- اضطرابات النمو في مرحلة المراهقة.

4- التغيرات الطبيعية التي تحدث في الجهاز التناسلي للإناث في مرحلة المراهقة والاضطرابات التي تحدث فيها.

5- صحة الفم والأسنان في مرحلة المراهقة.

6- أهم المشكلات والأمراض الجلدية في المراهقين.

7- التغيرات الطبيعية والاضطرابات النفسية والعقلية في مرحلة المراهقة.

8- استخدامات الأشعة في التشخيص في مرحلة المراهقة.

9- أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المراهقون.

10- التغذية السليمة في مرحلة المراهقة و أهم التحديات التي تواجهها.