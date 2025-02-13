شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى احتفال سفارة البحرين بالقاهرة بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان في حفل الاحتفال الذي نظمته سفارة مملكة البحرين بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ57 لتأسيس قوة دفاع البحرين، وتمت مشاركه الجامعه تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تأكيدًا على العلاقات المتميزة بين الجامعة والمؤسسات البحرينية، وحرص الجامعة على دعم التعاون الأكاديمي والثقافي.

ومثَّل الجامعة في الاحتفال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم سويلم، مدير إدارة الوافدين، حيث نقل الوفد تحيات وتقدير الدكتور السيد قنديل لسفارة مملكة البحرين، مشيدًا بالعلاقات الثنائية القوية بين الجانبين، لا سيما في مجال دعم الطلاب البحرينيين الدارسين بجامعة حلوان.

وأقيم الحفل بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والدكتورة خلود راشد مطر، المستشار الثقافي لسفارة البحرين بالقاهرة، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية.

وخلال اللقاء، أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل تقديرها العميق لجامعة حلوان، مثمنةً جهود الجامعة في تقديم الدعم والرعاية للطلاب البحرينيين، وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون في المستقبل في المجالات التعليمية والثقافية.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان في هذا الاحتفال تأكيدًا لدورها الفاعل في تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية والدبلوماسية، ودعم الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية، بما يعكس التزامها بتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية في مصر والوطن العربي.