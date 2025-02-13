شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث مع وفد الهيئة المصرية العامة للبترول آليات دفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة المشاركات المجتمعية والخدمات التى يمكن تقديمها للمواطنين لدفع عجلة التنمية ودعم المواطن وتلبية احتياجاته.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ الجيزة، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار تطوير سبل التعاون مع مختلف الجهات لتطوير برامج الدعم ورفع مستوى الخدمات تعزيزًا لجوانب المسئولية الاجتماعية.

وأضاف المحافظ أن التعاون يستهدف محاور التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة والمساواة بين الجنسين ومشروعات حماية البيئة، والتى من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وناقش الحضور عدد من المقترحات المقرر بدء برنامج التعاون بها والتى شملت تغيير لوحة الكهرباء ATS بمستشفى أوسيم لتوفير ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية بأقسام المستشفى.

وبقطاع التعليم، بحث الحضور توفير المواقع والمعلمين والأدوات اللازمة للتوسع ببرنامج محو الأمية، مما يساعد على تقليل العجز فى تلك العناصر وضغط المدة الزمنية المطلوبة للقضاء على الأمية بين المواطنين من أهالى المحافظة.

وبحث المحافظ مع أعضاء الهيئة تنفيذ مشروع للبايو جاز من خلال توفير خزان للمزارعين بالقرى بنطاق المراكز والمدن لاستخراج غاز الميثان والأسمدة العضوية.

وأبدى الحضور عزمهم بحث المزيد من وسائل الدعم بمختلف مجالات العمل لدعم المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.