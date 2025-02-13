شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للإدارة والابتكار فى الضمان الاجتماعى لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الايسا " بالقاهرة ،وتدور فعاليات اليوم حول العديد من الجلسات التي تناقش موضوعات إثرائية عن تعزيز الإبتكار في إدارات الضمان الاجتماعي ، يتم دعهما بتجارب واقعية من قِبل الدول المشاركة.

واستعرضت الجلسات عدة محاور هامة أبرزها التأكيد على ضرورة تقديم خدمات تصل الي حالة الرضاء من جانب المواطنين و ذلك بتحييد العنصر البشري والاعتماد علي الرقمنه ووضع حلول لأي تحديات تواجه التغيير المنشود بحلول مبتكرة ورقمية تتواكب مع عالمنا المعاصر، ولا سيما مع التطور الذي تشهدة ثورة الاتصالات علي مستوي العالم وتصميم كافة الخدمات بصورة ميسره بحيث يمكن تطويعها لكافة شرائح المواطنين.

وكذلك ضروة تفعيل مبادئ الحوكمة لتقديم الخدمات العامة فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأقسام الحكومية المختلفة مع ضرورة توافر بوابة تواصل مع الشركاء ، تمكن المواطنين من الاستفادة بالمعلومات ، بالإضافة إلى الانخراط بين القطاعين العام والخاص ، والاستماع إلى إحتياجات العملاء أولًا وحمايتهم من خلال تعزيز الأمن السيبراني ، مع ضرورة توفير قاعدة بيانات عن المستخدمين تمكنهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى تقديم وثائق رسمية كثيرة.

يُذكر بأنه على هامش فعاليات المؤتمر أمس قد استعرضت منطقة الابتكار تجارب الدول المشاركة ، والتي سعت لتطبيق وسائل جديدة في إدارات الضمان الاجتماعي وكذلك عدة جلسات موازية ناقشت بدورها العديد الموضوعات الهامة والحيوية عن الإبتكار في إدارات الضمان الاجتماعي بالدول المشاركة ونظرتها المستقبلية للتطوير الدائم للحصول على رضاء العميل.