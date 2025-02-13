شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ياميش رمضان بمنفذ بيع مديرية الزراعة فى الجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، الذي يوافق أول أيامه 1 مارس 2025، تحرص الأسر المصرية على شراء احتياجاتها من المواد والسلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر من البلح والياميش.

وتلبية لاحتياجات المواطنين، طرح منفذ بيع المنتجات الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، ياميش رمضان، موضحًا قائمة الأسعار على النحو التالي:

- قمر الدين (لفة) بـ65 جنيهًا.

- زبيب (250 جرام) بـ50 جنيهًا.

- جوز هند خشن كامل الدسم (250 جرام) بـ65 جنيهًا.

- فستق أمريكي محمص (250 جرام) بـ170 جنيهًا.

- لوز جامبو مقشر (250 جرام) بـ145 جنيهًا.

- بندق تركي مقشر (250 جرام) بـ145 جنيهًا.

- قراصيا أسباني (250 جرام) بـ65 جنيهًا.

- مشمشية تركي (250 جرام) بـ100 جنيه.

- كاجو محمص (250 جرام) بـ165 جنيهًا.

- سوداني مقشر (250 جرام) بـ30 جنيهًا.

- كركديه أسواني (250 جرام) بـ40 جنيهًا.

- بندق جامبو بقشره (500 جرام) بـ150 جنيهًا.

- عين جمل بقشره (500 جرام) بـ150 جنيهًا.

- عين جمل مقشر (250 جرام) بـ135 جنيهًا.

- تين مدور سوري (300 جرام) بـ95 جنيهًا.

- تين حبل سوري (250 جرام) بـ100 جنيه.

- نشا مصري (500 جرام) بـ20 جنيهًا.

- سوبيا (250 جرام) بـ35 جنيهًا.

- عرق سوس سوري (400 جرام) بـ55 جنيهًا.

- بلح علبة (800 جرام) بـ44 جنيهًا.

- بلح علبة (1600 جرام) بـ82 جنيهًا.

- بلح (2400 جرام) بـ125 جنيهًا.

- بلح (5 كجم) بـ215 جنيهًا.

- بلح كيس (1 كجم) بـ45 جنيهًا.