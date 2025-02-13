شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر عدة قرارات باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كنبت هند مختار الخميس، 13 فبراير 2025 11:26 ص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الحزاوي الابتدائية بدمياط من أعمال المنفعة العام.

كما أصدر قرار باعتبار مشروع نزع العقار الذى تشغله مدرسة سامي فتحي الاعدادية للبنين بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

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