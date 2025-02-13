شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: لسنا معنيين بانهيار اتفاق غزة وحريصون على تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة حماس فى بيان، أنها ليست معنية بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال الإسرائيلى به كاملا.

وقالت الحركة إن الوسطاء يمارسون ضغطا لإتمام تنفيذ الاتفاق وإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني واستئناف التبادل السبت.

وأوضحت الحركة أن وفدها في القاهرة لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلى وسبل تنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.