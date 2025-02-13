شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستقبل سفير السودان والمستشار الثقافى لبحث دعم الطلاب السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن اعتزازه الكبير بطلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الطلاب الوافدين، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم أكاديميًا وإداريًا، بما يعزز من فرص نجاحهم وتميزهم في مسيرتهم التعليمية.

و استقبلت جامعة حلوان، السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، وتعزيز سبل دعم الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والأستاذة فريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا.

حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوضاع الطلاب السودانيين، والاستماع إلى آرائهم والتحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم داخل الجامعة.

وخلال الزيارة، أشاد السفير عماد الدين مصطفى عدوي بالدور الرائد لجامعة حلوان في دعم الطلاب الوافدين، معربًا عن تقديره لجهود إدارة الجامعة في توفير الرعاية الأكاديمية والاجتماعية للطلاب السودانيين، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التميز والتفوق الأكاديمي. كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب السودانيين والاستماع إلى احتياجاتهم لضمان تجربة تعليمية ناجحة لهم.

واختُتمت الزيارة بلقاء مفتوح جمع الوفد الدبلوماسي السوداني بالطلاب السودانيين من مختلف الكليات، حيث جرى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني. كما تم التقاط صورة تذكارية في مدخل مبنى الجامعة، تخليدًا لهذه الزيارة التي تعكس التعاون المثمر بين الجانبين.