شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مجلس الوزراء يبحث مع وفد البنك الدولي مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبيز – المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل .

فى بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن جانبه اعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر

و تابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية "CATLDP" والممول من البنك الدولي والذي ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي ( الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى محطة بني سلامة "على خط المناشي" بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من "ازدواج وتطوير نظم الإشارات والإتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل /الإتحاد بطول 90 كم ، تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود "مفرد" بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث ويشمل تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة" بطول 96 كم ) حيث تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمناقصة تعيين إلاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ حيث أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز

كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال أعمال ترفيق 4 مناطق صناعية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي و يشمل المناطق الصناعية في ( قفط - هو ) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في ( غرب طهطا- غرب جرحا ) بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ اعمال المرافق( مياه - صرف صحي - كهرباء . غاز -اتصالات-طرق ) وتنسيق الموقع العام وانشاء الاسوار والبوابات وكذلك

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