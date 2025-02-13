شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز أطفيح، عدا "جزيرة الكريمات، الحجارة، كفر الشيخ سعد" وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 14/ 2 / 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 15/ 2 /2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلي وجود تسريب بخط المياه قطر 800 مم الخرساني، الخارج من محطة مياه أطفيح، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لإصلاح الخط.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.