شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025.. تردد قناة مدرستنا 3 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 تم إتاحتها عبر قناة مدرستنا 3، والتي ترددها على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم سوف يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي، حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحا وافيا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، ما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات.