شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن تعطل خدماتها الإلكترونية اليوم حتى منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل تعطيل الخدمات التى تقدمها إلكترونيا اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأوضحت الوزارة، إن ذلك العطل لوجود أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة.

من ناحية أخرى، كان أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل في المملكة الأردنية، وذلك على مهنة عامل تحميل وتنزيل في قطاع (المحروقات ، الغاز المنزلي، مستودعات الغاز) كمرحلة أولى تجريبية، وذلك شرط ألا يكون قد سبق له صدور قرار تسفير من المملكة الأردنية ما لم يكن مر عليه خمس سنوات وألا يكون قد غادر المملكة خلال فترات توفيق الأوضاع.

وأوضح وزير العمل أن هذا الإعلان يأتي عقب ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور خالد البكار وزير العمل الأردني بشأن فتح باب استقدام العمالة المصرية للمملكة الأردنية واستكمال الربط الإلكتروني للقضاء على ظاهرة السمسرة في عقود العمل، حيث تم إتاحة التسجيل بدء من أمس على منظومة التشغيل الخارجي بموقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_JOR/index