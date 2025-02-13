شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 13-2-2025.. أجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 13 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر معتدل لمضطرب: ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر، والبحر المتوسط: معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.