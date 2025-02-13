شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات خاطئة بالقطارات تعرضك للمسائلة القانونية وتهدد حياتك والان مع تفاصيل الخبر

سلطت هيئة السكة الحديد الضوء على بعض سلوكيات الركاب التى تؤثر على عمليات التطوير، وتُعرض حياتهم للخطر، حيث ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب الالتزام بالسلوكيات الصحيحة حرصا على سلامتهم ، وعدم التعرض للمسائلة القانونية.

سلوكيات خاطئة تعرضك للمسائلة القانونية وتعرض حياتك للخطر:

-التسطيح بين عربات القطار.

-العبور من المعابر غير الشرعية وعدم العبور من المزلقانات القانونية التى حددتها الهيئة.

-انتقال الركاب بين الأرصفة وعدم استخدام الكبارى والأنفاق.

-رشق الأطفال القطارات بالحجارة.

-الجلوس على المقاعد الخرسانية بمقدمة الأرصفة.

-الركوب أثناء سير القطارات.

-الوقوف على حافة الأرصفة بالمحطات.

وقالت الهيئة إن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل نفذت أعمال تطوير شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، حيث يقوم بنقل أكثر من مليون راكب يومياً، حيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط.