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"علشان متكونش مسروقة".. كيف تتأكد من بيانات السيارة قبل شرائها؟

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"علشان متكونش مسروقة".. كيف تتأكد من بيانات السيارة قبل شرائها؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الخميس، 13 فبراير 2025 04:30 ص

أتاحت إدارة المرور خدمة من خلال بوابة المرور الإلكترونى التأكد من صحة بيانات السيارة قبل شراء مركبة مستعملة، وخوفا من كونها مسروقة وللاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يتوفر لديك:

- لا بد أن يكون لديك بطاقة شخصية تحمل الهوية المصرية أو جواز سفر.

- كافة البيانات الخاصة بترخيص المركبة محل البحث.

- بيانات المركبة نفسها واسم صاحب المركبة رباعي ورقم بطاقته الشخصية.

وعقب توفر ذلك لديك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية للتأكد من صحة بيانات السيارة:

- يمكنك الدخول على موقع النيابة العامة التابع لوزارة الداخلية.

- قم بالنقر على خدمات إلكترونية ومنها أنقر على أيقونة مركباتى.

- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات، قم بالنقر على الخيار السادس على يسار الصفحة الخاص بالتأكد من صحة بيانات المركبة.

- عقب ذلك أنقر على أيقونة بدء الخدمة واختار نوع المالك حيث سيظهر أمامك خيارين أحدها أفراد والأخرى جهات.

- ثم أدخل إثبات الشخصية وبطاقة الرقم القومي للمالك.

- قم بعمل صح على المربع المجاور لعبارة الموافقة على الشروط والأحكام والتى تعنى أنك موافق، ثم أنقر على التالى.

- أدخل بيانات ترخيص السيارة والتي من أهمها رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام وتاريخ الإصدار والانتهاء.

- اختار المحافظة التى تقطن بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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